НАТО та США не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні за однієї умови – ЗМІ
НАТО та США не виключають початок мирних переговорів щодо російської війни в Україні у разі, якщо Україна відвоює Херсон, який має стратегічне та дипломатичне значення.
Про це пише La Repubblica.
У виданні заявили, що США перебувають на постійному зв’язку з цього питання з ЄС, а також іншими союзниками, і нібито вселяють цю думку Києву.
У статті наголошується, що НАТО та США невипадково підтвердили направлення партії ракет ППО в Україну – головною установкою є звільнення Херсона.
Журналісти вважають, що йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.
У виданні пишуть, що якщо Херсон звільнять від російської окупації, Україна зможе розпочати переговори з позиції сили, а не слабкості.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не вестиме переговори з Росією, поки її очолює диктатор Володимир Путін.