НАТО и США не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине при одном условии – СМИ
НАТО и США не исключают начало мирных переговоров по российской войне в Украине в случае, если Украина отвоюет Херсон, имеющий стратегическое и дипломатическое значение.
Об этом пишет La Repubblica.
В издании заявили, что США находятся на постоянной связи по этому вопросу с ЕС, а также другими союзниками, и якобы внушают эту мысль Киеву.
В статье отмечается, что НАТО и США неслучайно подтвердили направление партии ракет ПВО в Украину – главной установкой является освобождение Херсона.
Журналисты считают, что речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также – контроля за водными ресурсами, что может поменять ход войны.
В издании пишут, что если Херсон освободят от российской оккупации, Украина сможет начать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.
Напомним, президент Владимир Зеленский не единожды заявлял, что не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет диктатор Владимир Путин.