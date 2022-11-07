НАТО и США не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине при одном условии – СМИ

Ноябрь, 07 в 14:51

НАТО и США не исключают начало мирных переговоров по российской войне в Украине в случае, если Украина отвоюет Херсон, имеющий стратегическое и дипломатическое значение.

Об этом пишет La Repubblica.

В издании заявили, что США находятся на постоянной связи по этому вопросу с ЕС, а также другими союзниками, и якобы внушают эту мысль Киеву.

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В статье отмечается, что НАТО и США неслучайно подтвердили направление партии ракет ПВО в Украину – главной установкой является освобождение Херсона.

Журналисты считают, что речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также – контроля за водными ресурсами, что может поменять ход войны.

В издании пишут, что если Херсон освободят от российской оккупации, Украина сможет начать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.

Напомним, президент Владимир Зеленский не единожды заявлял, что не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет диктатор Владимир Путин.