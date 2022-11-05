Листопад, 05 в 14:57

Країна-агресор РФ не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись залишити українців без світла та тепла напередодні зими. В цій ситуації свою допомогу запропонували країни Європейського Союзу.

Як поінформували в пресслужбі Єврокомісії, йдеться про надання нашій державі енергетичного обладнання – генераторів.

Наразі таку допомогу надіслали вже 17 країн ЄС: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція.

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Загалом ці держави передали вже 500 електрогенераторів. Обладнання надано через механізм цивільного захисту Євросоюзу.

– Енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень. 17 країн Євросоюзу направили Україні 500 електрогенераторів через механізм цивільного захисту ЄС для забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення, – наголошується в повідомленні.

Ukraine’s energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️ To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. ????#StandWithUkraine #EUsolidarity — EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) November 4, 2022

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінфомував, що Україна вже отримала від донорів 700 генераторів. Ще 900 будуть доставлені найближчим часом. Очільник уряду запевнив, що Україна готується до будь-яких сценаріїв проходження опалювального сезону, враховуючи ракетний терор РФ.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що у відновленні енергетичної системи України після ракетних атак РФ беруть участь 12 країн світу. Вони постачають обладнання в сфері енергетики.