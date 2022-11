Країна-агресор РФ не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись залишити українців без світла та тепла напередодні зими. В цій ситуації свою допомогу запропонували країни Європейського Союзу.

Як поінформували в пресслужбі Єврокомісії, йдеться про надання нашій державі енергетичного обладнання – генераторів.

Наразі таку допомогу надіслали вже 17 країн ЄС: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція.

Загалом ці держави передали вже 500 електрогенераторів. Обладнання надано через механізм цивільного захисту Євросоюзу.

Ukraine’s energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️

To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. ????#StandWithUkraine #EUsolidarity

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) November 4, 2022