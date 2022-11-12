Листопад, 12 в 18:58

З 12 листопада у звільненому Херсоні запроваджують комендантську годину. Вона діятиме щодня з 17:00 до 8:00.

Про це повідомили у Херсонській міській раді, опублікувавши відповідний указ.

– У цей час жителям Херсонської міської територіальної громади заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Відповідний наказ видано начальником Херсонської міської військової адміністрації Галиною Луговою, – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що ЗСУ зайшли до Херсону 11 листопада. Місцеві жителі зустрічали українських воїнів з прапорами та плакатами.

Херсон був єдиним обласним центром України, який вдалося захопити російським окупантам. Загалом місто перебувало в окупації 256 днів.