Карта бойових дій на 17.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 17 в 8:00

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Мар’їнка, Першотравневе Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 17.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.