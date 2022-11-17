Карта бойових дій на 17.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Мар’їнка, Першотравневе Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 17.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.