Листопад, 21 в 13:46

У чотирьох будівлях у Херсоні виявлено катівні, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей

Зокрема такі катівні знаходилися в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції, де росіяни облаштували псевдоправоохоронні органи.

І це підтверджується речовими доказами, знайденими документами, посвідченнями представників окупаційної поліції тощо.

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Тут також вилучено частини гумових кийків, дерев’яну биту, апарат для катування херсонців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін.

Мирні мешкані піддавалися різним тортурам, фізичному та психологічному насильству.

У підвалі однієї з офісних будівель, де також була катівня, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Кулі в стінах та знаряддя для тортур: у Херсоні знайшли чотири катівні / 4 фотографии

Зараз силовики встановлюють всіх потерпілих від дій окупантів.

Триває також робота щодо пошуку катівень та незаконних місць тримання людей.