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Банк Естонії випустить два мільйони монет номіналом €2 зі спеціальним дизайном на підтримку України.

Про це у Twitter повідомила естонський президент Кая Каллас.

За її словами, монети надійдуть в обіг серед естонців.

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Дизайн монети створила українська біженка в Естонії Дар’я Тітова. На монеті написано “Слава Україні”.

– Монета стане щоденним нагадуванням про боротьбу України за свободу та її майбутнє в ЄС, – написала Кая Каллас.

Водночас Національний банк Естонії додав, що в обіг монети підуть через банки та торгові точки.

The two-euro coins dedicated to Ukraine and Freedom go into circulation in Estonia and Europe today. By buying a coin card you can help ???????? fight for freedom as the money from your purchase will be given to Ukraine. Slava Ukraini! ????????❤️????????https://t.co/vmsYXXRnE3 pic.twitter.com/AsP74FTdqY — Eesti Pank (@EestiPank) November 29, 2022

Крім того, монету також можна придбати з благодійною метою як пам’ятний продукт, кошти від продажу якого від підуть на підтримку боротьби українців за свободу.

– Ця монета нагадує людям про те, що свобода є найвищою цінністю і що вона має дуже високу ціну. Україна зараз веде війну ціною життя власного народу за спільні цінності європейського культурного простору, і наше завдання – продовжувати підтримувати її в цьому”, – сказав очільник банку Естонії Мадіс Мюллер.

Нагадаємо, у липні банк Естонії випустив у продаж 40 тис. монетних карток з монетою номіналом €2, щоб зібрати кошти для України. Виручка від їх продажу буде передана українському Нацбанку.

Джерела: Eesti Pank, Kaja Kallas

Фото: Eesti Pank