Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Естонія запустила в обіг монети на підтримку України

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Естонія запустила в обіг монети на підтримку України

Банк Естонії випустить два мільйони монет номіналом €2 зі спеціальним дизайном на підтримку України.

Про це у Twitter повідомила естонський президент Кая Каллас.

За її словами, монети надійдуть в обіг серед естонців.

Зараз дивляться

Дизайн монети створила українська біженка в Естонії Дар’я Тітова. На монеті написано “Слава Україні”.

– Монета стане щоденним нагадуванням про боротьбу України за свободу та її майбутнє в ЄС, – написала Кая Каллас.

Водночас Національний банк Естонії додав, що в обіг монети підуть через банки та торгові точки.

Крім того, монету також можна придбати з благодійною метою як пам’ятний продукт, кошти від продажу якого від підуть на підтримку боротьби українців за свободу.

– Ця монета нагадує людям про те, що свобода є найвищою цінністю і що вона має дуже високу ціну. Україна зараз веде війну ціною життя власного народу за спільні цінності європейського культурного простору, і наше завдання – продовжувати підтримувати її в цьому”, – сказав очільник банку Естонії Мадіс Мюллер.

Нагадаємо, у липні банк Естонії випустив у продаж 40 тис. монетних карток з монетою номіналом €2, щоб зібрати кошти для України. Виручка від їх продажу буде передана українському Нацбанку.

Читайте
У США випустили монету, присвячену захисникам Зміїного

Джерела: Eesti Pank, Kaja Kallas

Фото: Eesti Pank

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка