Банк Естонії випустить два мільйони монет номіналом €2 зі спеціальним дизайном на підтримку України.

Про це у Twitter повідомила естонський президент Кая Каллас.

За її словами, монети надійдуть в обіг серед естонців.

Дизайн монети створила українська біженка в Естонії Дар’я Тітова. На монеті написано “Слава Україні”.

Водночас Національний банк Естонії додав, що в обіг монети підуть через банки та торгові точки.

The two-euro coins dedicated to Ukraine and Freedom go into circulation in Estonia and Europe today. By buying a coin card you can help ???????? fight for freedom as the money from your purchase will be given to Ukraine. Slava Ukraini! ????????❤️????????https://t.co/vmsYXXRnE3 pic.twitter.com/AsP74FTdqY

— Eesti Pank (@EestiPank) November 29, 2022