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Факти / Україна

Естонія випустить монету із написом Слава Україні

Ілля Нежигай редактор стрічки
Естонія випустить монету із написом Слава Україні

Центробанк Естонії випустить спеціальну монету із написом Слава Україні, вартістю два євро.

Про це йдеться у повідомленні естонського центрального банку.

Зазначається, що монета буде знаковою, оскільки це вперше, коли дизайн естонської монети налічуватиме текст іноземною мовою.

– Ми хотіли, щоб монета, присвячена Україні та свободі, з’явилася якнайшвидше, і щоб дизайн розробив хтось із українців. Молоді українські студенти, професор Івар Сакк та Естонська академія мистецтв допомогли нам реалізувати цей задум, – розповів керівник ЦБ Естонії Мадіс Мюллерпрес.

Дизайн монети вже був затверджений наглядовою радою Центробанку, втім чекає схвалення від Європейської комісії та країн ЄС.

До створення долучилась українка Дар’я Тітова, яка виїхала з Харкова через війну та зараз навчається в Естонській академії мистецтв.

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У обіг монета потрапить ближче до кінця 2022 року, але вже улітку її можна буде придбати в монетних наборах, яких буде 40 тисяч.

Ціна монетного набору визначиться перед випуском у продаж. Кошти, отримані естонським ЦБ від продажу монети, передадуть Нацбанку України.

Очікується виготовлення 2 мільйонів монет з гравіруванням Слава Україні.

Випуск присвячених Україні євромонет планує як Центробанк Литви, так і Латвії.

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Джерело: Eesti Pank

Фото: Eesti Pank, Pixabay

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