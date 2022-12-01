Єврокомісія 4 грудня обговорить 9-й пакет санкцій проти РФ: які обмеження можуть туди увійти

Грудень, 01 в 20:53

4 грудня Єврокомісія розпочне консультації з країнами ЄС щодо 9-го пакету санкцій проти РФ.

Як повідомив кореспондент Польського радіо у Брюсселі, держави-члени Євросоюзу направили свої проєкти обмежень до Єврокомісії ще кілька тижнів тому, тож закликають до прискорення роботи, оскільки останній пакет санкцій проти Росії було ухвалено два місяці тому.

Серед пропозицій цих країн – заборона на співпрацю в галузі ядерної енергетики, у технологічному секторі, включаючи заборону на експорт усіх безпілотників, зокрема цивільних, та скорочення послуг. До списку також увійшли заборона на ввезення діамантів із Росії та продаж нерухомості росіянам.

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– Польща та країни Балтії вважають, що робота над дев’ятим пакетом санкцій має вестися паралельно з переговорами щодо обмеження ціни на російську нафту, які ЄС зобов’язався запровадити з G7. Це має значно зменшити вплив світової торгівлі цією сировиною на російський бюджет, – повідомляє видання.

Зазначається, що Євросоюз має 5 грудня запровадити повне ембарго на російську нафту. Однак глобальна угода означає, що європейські санкції будуть дещо ослаблені.