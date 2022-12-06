На які продукти зросте ціна через відсутність світла та на скільки

Грудень, 06 в 16:58

Тимчасова окупація територій, фізичне знищення підприємств добувної промисловості, складна логістика та перебої з електроенергією. Все це значно позначилося на вартості продуктів. Так, за даними Мінекономіки, впродовж останніх 9 місяців ціни виробників промислової продукції зросла на 25,8%. І це, прогнозують експерти, не кінець.

– Нині спрацьовують суто економічні чинники, саме вартість виробництва і переробки продуктів. Відповідно, якщо енергосистема України працюватиме стабільно, з плановими відключеннями, то очікувати якогось великого підвищення не варто. Підвищення очікується у районі 5–10 %, суто через дорожчання у собівартості, через роботу генераторів, – розповідає аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов.

На які продукти зростуть ціни?

За таких умов точно здорожчають хлібобулочні вироби, бо на їхнє виробництво йде багато електроенергії. Трохи зросте у ціні м’ясо і молочні товари, бо для їхнього зберігання потрібно багато електроенергії.

Натомість цукор та олія, за прогнозами експерта, додадуть у ціні не сильно. Загалом підвищення цін очікується на всі групи товарів, де споживається електроенергія. До того ж виробники вже вклали гроші у купівлю генераторів, пального до них та обслуговування.

Зараз дивляться

Тож це все також може вплинути на вартість товарів. Особливо коли генератори доведеться застосовувати часто і довготривало, щоб не порушилися технологічні процеси.

– Особливо на продукти глибокої переробки або де споживається багато електроенергії, наприклад, виробництво молока, хліба, м’яса. За такого не дуже гарного сценарію очікувати можна десь на 20% підвищення, якщо підприємства здебільшого працюватимуть на власній електроенергії. Тут все залежить від подій в Україні, але варто розуміти, що базового дефіциту і підстав, окрім електроенергії, для підвищення наразі немає, – наголошує аналітик.

До того ж цього сезону, попри війну, порадували аграрії. Урожай гречки більший ніж торік. Пшениці зібрано набагато менше, але це все одно у 3–4 рази більше ніж внутрішнє споживання. Схожа ситуація із соняшником. Тобто поки що дефіциту продуктів або збільшення ціни через їх відсутність не вбачається.

– Тут також і ми, й уряд сподіваємося на допомогу іноземних партнерів у придбанні генераторів, у допомозі з закупівлею палива для них, для їхнього обслуговування. Наразі урядом ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо того, аби вони допомогли ці генератори купити і додатково поставити до України до найважливіших об’єктів, зокрема підприємств, що переробляють сільськогосподарську продукцію і постачають на полиці супермаркетів готові продукти харчування, – розповідає експерт.

Що з імпортом?

Щодо імпортної продукції, то здорожчання цієї категорії продуктів поки не прогнозується. Бо Національний банк поки утримує курс, а світова інфляція, здається, вже досягла піку. Не вбачається поки що стрибків цін і на світових ринках.

– Наш основний торговельний партнер – Європейський Союз, зокрема з продовольства. Відповідно у Європі ціни на продовольство теж стабілізувалися. Єдине вузьке місце у цій історії – логістика. Вона дуже дорога. Наші фермери не отримують того доходу, який є на світових біржах товарних, бо там 30–50 % ціни з’їдає логістика, бо великі ризики, комісії для перевізників і страхувальників. Відповідно з імпортом те саме, – розповідає аналітик.

Та, за прогнозами експертів, навіть якщо українські підприємства довготривало працюватимуть на генераторах, вітчизняні товари на внутрішньому ринку будуть конкурентно спроможними порівняно з європейськими. Нині Україна на 110 % забезпечена і власним, й імпортним продовольством.

Тож українців експерти просять не панікувати і не скуповувати продукти. Бо інакше хаос і паніка можуть зіграти проти самих покупців, як це вже було на продовольчому ринку із гречкою. Бо саме надмірний ажіотаж дисбалансує ринок.