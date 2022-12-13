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Факти / Україна

Внаслідок вибуху в готелі у Мелітополі загинуло близько 200 окупантів – Арестович

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок вибуху в готелі у Мелітополі загинуло близько 200 російських окупантів.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що в готелі здебільшого базувались кадирівці.

– У Мелітополі в готелі загинули в основному кадирівці. Там, за деякими даними, десь 200 загиблих окупантів. Також відомо, що підірваний один із мостів. Йде ізоляція “театру бою”. Тепер вони матимуть проблеми із логістикою, – сказав Арестович.

Зазначимо, що 10 грудня ЗСУ вдарили по базі Привал мисливця у Мелітополі, де мешкали російські військові.

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За даними мера, поранених окупантів одразу повезли до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

Також сьогодні стало відомо про удар по мосту між окупованими Мелітополем та Костянтинівкою. Через пошкодження опори рух мостом припинено.

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