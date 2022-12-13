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Факти / Надзвичайні події

Між окупованими Мелітополем та Костянтинівкою вдарили по мосту – рух зупинено

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Між окупованими Мелітополем та Костянтинівкою вдарили по мосту – рух зупинено

У Запорізькій області рух мостом між тимчасово окупованим містом Мелітополем та селом Костянтинівка припинено після завданого удару, внаслідок якого пошкоджено опори.

Оновлено о 22:07. На місці працює слідча група, повідомляють російські видання.

Оновлено о 21:27. У Запорізькій області зафіксовано удар по мосту між тимчасово окупованими містом Мелітополь та селом Костянтинівка Мелітопольського району.

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– Відбувся удар по мосту між Мелітополем та Костянтинівкою. Додаємо те, що зараз наша артилерія щільно б’є по різних локаціях на Запоріжжі.

Буде гаряче, хоча окупантам вже гаряче, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

За неофіційною інформацією, російська армія використовувала цей міст для перевезення військової техніки та поповнення живої сили.

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