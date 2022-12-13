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Факты / Україна

В результате взрыва в гостинице в Мелитополе погибло около 200 оккупантов — Арестович

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В результате взрыва в гостинице в Мелитополе погибли около 200 российских оккупантов.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что в гостинице в основном базировались кадыровцы.

– В Мелитополе в отеле погибли в основном кадыровцы. Там, по некоторым данным, около 200 погибших оккупантов. Также известно, что взорван один из мостов. Идет изоляция “театра боя”. Теперь у них будут проблемы с логистикой, — сказал Арестович.

Отметим, что 10 декабря ВСУ ударили по базе Привал охотника в Мелитополе, где проживали российские военные.

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По данным мэра, раненых оккупантов сразу повезли в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.

Также сегодня стало известно об ударе по мосту между оккупированными Мелитополем и Константиновкой. Из-за повреждения опоры движение по мосту прекращено.

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