Відповідно до статті 32 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію, залежно від групи.

Проте для цього необхідно мати страховий стаж на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Так, для осіб з інвалідністю I групи необхідно мати від 1-го до 10-ти років страхового стажу залежно від їх віку.

Зокрема, до досягнення 25 років включно необхідно мати 1 рік страхового стажу, а особам від 54 років до досягнення 59 років включно – 10 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп закон передбачає набуття від 1-го до 14-ти років страхового стажу.

Наприклад, до досягнення 23 років включно необхідно мати 1 рік страхового стажу, а особам від 56 років до досягнення 59 років включно – 14 років.

Пенсія з інвалідності залежно від групи призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;

пенсії за віком; особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

пенсії за віком; особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Водночас пенсії в Україні виплачуються в розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.