Грудень, 18 в 23:39

Російські загарбники на Херсонщині перекидають частину сил на Запорізький напрямок в очікування наступу ЗСУ звідти.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він підтвердив повідомлення Генштабу ЗСУ, що велика кількість окупантів перемістилася з Каховки та Нової Каховки до Нижніх Сирогіз на трасі Херсон-Мелітополь, що на межі із Запорізькою областю. Там окупанти побудували фортифікаційні споруди.

Зараз дивляться

– Зараз окупанти намагаються зробити підкріплення саме Запорізького напрямку. І розглядають наступ наших Збройних Сил саме з Запоріжжя. Тому вони перекидають свої основні сили, підкріплюючи блокпости по трасах, які розташовані від Мелітополя і від Запоріжжя відповідно, – сказав Хлань.

Він зазначив, що у Каховці та Новій Каховці досі залишаються російські військові.

Місцеві мешканці повідомляють, що окупанти розселилися здебільшого у приватному секторі – у домівках людей, які змушені були виїхати. Таким чином вони розосереджуються, щоб не бути в одному місці. Тому складається враження, що їх суттєво поменшало.

– На зараз вони розміщуються там. Свої штаби вони облаштували у бомбосховищах. Це або в садочках, або в інших будівлях. І приходять виключно за тим, щоб отримувати свої завдання, – зазначив Хлань.

Нагадаємо, російські війська 18 грудня завдали удару по Херсону, унаслідок чого були поранені троє людей.

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Джерело: Сергій Хлань