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Факти / Україна

Працюємо заради перемоги: Зеленський повернувся до Києва після візиту до США

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

23 грудня очільник країни Володимир Зеленський працює уже зі свого кабінету в Офісі президента.

Про повернення до Києва після своєї першої закордонної поїздки за майже 10 місяців війни глава держави повідомив у відеозверненні.

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– Бажаю всім здоров’я! Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги.

Усім гарного дня! Усіх переможемо! – коротко повідомив про прибуття до столиці Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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