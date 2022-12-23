Працюємо заради перемоги: Зеленський повернувся до Києва після візиту до США
Фото: Офіс президента
23 грудня очільник країни Володимир Зеленський працює уже зі свого кабінету в Офісі президента.
Про повернення до Києва після своєї першої закордонної поїздки за майже 10 місяців війни глава держави повідомив у відеозверненні.
Зараз дивляться
– Бажаю всім здоров’я! Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги.
Усім гарного дня! Усіх переможемо! – коротко повідомив про прибуття до столиці Володимир Зеленський.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.