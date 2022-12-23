Працюємо заради перемоги: Зеленський повернувся до Києва після візиту до США

Грудень, 23 в 12:22

23 грудня очільник країни Володимир Зеленський працює уже зі свого кабінету в Офісі президента.

Про повернення до Києва після своєї першої закордонної поїздки за майже 10 місяців війни глава держави повідомив у відеозверненні.

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– Бажаю всім здоров’я! Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Усім гарного дня! Усіх переможемо! – коротко повідомив про прибуття до столиці Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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