Мінус п’ять літаків ТУ-95: стали відомі можливі наслідки вибуху в Енгельсі
Український журналіст, ведучий проєкту Шукай своїх Володимир Золкін із посиланням на свої джерела розповів про втрати російського ворога після вчорашнього вибуху на аеродромі в Енгельсі.
За його словами, 17 окупантів загинуло, 26 отримали поранення, троє з яких у важкому стані.
Вибухами пошкоджено п’ять стратегічних бомбардувальників-ракетоносців ТУ-95, а диспетчерську вежу рознесло вщент.
Журналіст наголосив, що не має супутникових знімків, які б могли підтвердити втрати ворога, проте цілковито довіряє своєму джерелу інформації.
Нагадаємо, що вибух на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області пролунав 26 грудня. Тоді повідомлялося, що в результаті удару безпілотників суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше два стратегічні бомбардувальники.
Це вдруге атакувати аеродром в Енгельсі. Перший раз вибухи на аеродромі в Енгельсі пролунали 5 грудня.
Російські блогери дуже обурені тим, що військове керівництво не здатне захистити такі важливі об’єкти.