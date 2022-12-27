Грудень, 27 в 12:04

Український журналіст, ведучий проєкту Шукай своїх Володимир Золкін із посиланням на свої джерела розповів про втрати російського ворога після вчорашнього вибуху на аеродромі в Енгельсі.

За його словами, 17 окупантів загинуло, 26 отримали поранення, троє з яких у важкому стані.

Вибухами пошкоджено п’ять стратегічних бомбардувальників-ракетоносців ТУ-95, а диспетчерську вежу рознесло вщент.

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Журналіст наголосив, що не має супутникових знімків, які б могли підтвердити втрати ворога, проте цілковито довіряє своєму джерелу інформації.

Нагадаємо, що вибух на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області пролунав 26 грудня. Тоді повідомлялося, що в результаті удару безпілотників суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше два стратегічні бомбардувальники.

Це вдруге атакувати аеродром в Енгельсі. Перший раз вибухи на аеродромі в Енгельсі пролунали 5 грудня.

Російські блогери дуже обурені тим, що військове керівництво не здатне захистити такі важливі об’єкти.