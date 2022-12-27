Грудень, 27 в 9:50

Удари по військових об’єктах у глибокому тилу Росії продовжують нервувати російську провоєнну спільноту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, вчорашня атака на військовий аеродром у Енгельсі Саратовської області викликала критику з боку російських воєнкорів. Вони розкритикувати можливості російської протиповітряної оборони, а також те, як влада спробувала впоратися з атакою, і відреагувала на удар.

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Зазначено, що один із військових блогерів, пов’язаний із ПВК Вагнера, запитав, чому російська ППО “у дивовижний спосіб” запобігає ударам лише “точно над аеродромом/військовою частиною”, і нагадав, що аеродром Енгельс розташований за 500 км від кордонів Росії.

Ситуацію прокоментував і військовий злочинець Ігор Гіркін. Він саркастично “привітав” російські сили ППО “з черговою перемогою” і запитав, чому РФ дозволяє безпілотниками проникати так глибоко на територію Росії.

– Інші воєнкори також критикували технічні можливості російських систем ППО і РЕБ і висловили занепокоєння нездатністю російської влади захистити критично важливу інфраструктуру, – підсумовують аналітики.

У ніч на понеділок, 26 грудня, на військовому аеродромі у російському Енгельсі Саратовської області пролунав потужний вибух. У місті звучала сирена. В результаті удару безпілотників по аеродрому, суттєво пошкоджено щонайменше два стратегічні бомбардувальники.

Перший раз вибухи на аеродромі в Енгельсі пролунали 5 грудня.

Фото: Maxar