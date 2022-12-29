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Факты / Україна

Одесса прощается с Екатериной II: в городе демонтировали памятник

Малиновская Ангелина, редактор ленты Назар Бурхан, журналист Факты ICTV
Одесса прощается с Екатериной II: в городе демонтировали памятник

В среду, 28 декабря, в центре Одессы начали демонтировать памятник Екатерине II на одноименной площади.

С самого утра рабочие разбирали деревянный саркофаг, скрывавший Екатерину II, а после наступления комендантского часа приступили к демонтажу.

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Из-за демонтажа на площади было перекрыто движение транспорта. Днем комунальщики начали подготовку к демонтажу, разбирали недавно возведенный вокруг памятника саркофаг. На месте находилось большое количество охраны.

Напомним, что 30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову большинством голосов. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.

Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов — экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.

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Фото: Кирилл Тимошенко

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