Січень, 01 в 11:18

У Києві на відкритих коліях метрополітену виявили сторонні предмети, схожі на уламки ракети.

Оновлено о 11:11. Вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції метро Лівобережна. Колії та контактна мережа не ушкоджені.

Рух червоною гілкою метро від станції Академмістечко до станції Лісова відновлено.

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Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, що рух потягів червоною лінією метро від Академмістечка обмежений до станції Арсенальної.

Про поновлення руху червоною гілкою пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони в ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року знищили 45 ударних дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Джерело: пресслужба Київського метрополітену