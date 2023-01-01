Після проривного удару: польські генерали оцінили, коли закінчиться війна в Україні

Січень, 01 в 19:27

Війна в Україні може закінчитися у 2023 році, а перший квартал 2023 року стане переломним.

Такий прогноз озвучив польський генерал та колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю PAP.

За його словами, наразі тривають перегони: яка армія швидше завдасть “проривного удару” по ворогу.

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— Це буде не останній удар, а прорив, тому що це змусить одну зі сторін захотіти сісти за стіл і поговорити про мир. На мою думку, ця війна закінчиться наступного року (2023 рік, – Ред.) і це буде війна, яка закінчиться миром завдяки Китаю та США, тому що світ, попри те, що всі хочуть допомогти Україні, втомився від цієї війни, – зазначив Скшипчак.

На думку польського генерала, в разі мирних переговорів “не буде повернення до наративу Мінських угод, тому що Україна виходить з цієї війни переможцем”.

— Жодних поступок з боку України бути не може, наразі проблема в Росії і вона має поступитися, – додав екскомандувач Сухопутних військ Польщі.

Дещо інакше бачить перебіг війни генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президентові.

2023 рік він назвав “вирішальним”, у якому відбудеться “позитивний прорив” у конфронтації сторін.

— Я переконаний, що Україна зможе впоратися з наступальними операціями, – сказав він, але зазначив, що за нинішнього рівня оснащення української армії “розраховувати на швидкі успіхи немає підстав”.

Полко назвав доброю ознакою візит Зеленського до США, як і передачу Україні системи Patriot. Він наголосив, що Україна, щоб витіснити агресора, “повинна мати здатність вести боротьбу із засобами на середніх і великих дистанціях”. Йдеться про ракетні комплекси, авіацію та “багато іншого”.

Військові попередили, що країни Заходу повинні усвідомити, що “будь-які поступки Кремлю призведуть до поразки”. Генерал оцінив, що умовою миру має стати опускання залізної завіси щодо Росії, її ізоляція на міжнародній арені та переконання досі нейтральних країн у тому, що Путін є військовим злочинцем, з яким не варто розмовляти.

Джерело: Wiadomości