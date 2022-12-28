Грудень, 28 в 21:14

Фінські депутати закликали передати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва для протистояння агресії РФ.

Про це йдеться у заяві від Шведської народної партії Андерс Адлеркройц і партії Зелені Атте Хар’янні.

Парламентарі нагадали, що Захід досі не ухвалив рішення про постачання Україні певних видів зброї, серед яких – сучасні західні танки, які б значно посилили бойову спроможність українців на полі бою.

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Та при цьому їх потрібно надати у великій кількості, а також забезпечити швидку підготовку.

– Танк Leopard 2, створений у Німеччині, є ідеальним для цієї мети. З кінця 1970-х років були створені тисячі його модифікацій у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Фінляндії тощо. Це один із найпоширеніших західних танків, який переважає радянські за ефективністю. Шляхом спільних європейських зусиль ми можемо здійснити, можливо, вирішальний вклад у здатність України тримати ініціативу у цій війні, – йдеться у заяві.

За даними депутатів, у Фінляндії є близько 200 танків Leopard 2, і хоча географічні обмеження не дозволять передати Україні велику їх кількість, “сигналом до готовності передати навіть невелику кількість танків ми могли б порушити дискусію про їхнє ширше постачання в Європі”.

– Розпочавши цю дискусію, ми б змогли закласти підґрунтя для більшої та ефективнішої підтримки України. Власна обороноздатність Фінляндії не повинна наражатися на ризик, але ясно, що успіх України у війні також має вирішальне значення для безпеки Фінляндії, – вважають вони.

Зазначимо, що Україна вже не перший місяць вимагає від Німеччини танки Leopard 2. Як заявив канцлер Олаф Шольц, ФРН не передаватиме ці танки в односторонньому порядку.

Джерело: Hufvudstadsbladet