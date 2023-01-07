У Києво-Печерській лаврі вперше заспівали колядку українською
У суботу, 7 січня, у Києво-Печерській лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою.
Відповідне відео опублікували прихожани.
На відео видно, як священники разом з українцями співають колядку Нова радість стала.
Зараз дивляться
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— Стас Юрченко (@YurchenkoSt) January 7, 2023
В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня відбулося богослужіння під проводом очільника ПЦУ митрополита Епіфанія.
Це перша різдвяна служба ПЦУ на території лаври, оскільки раніше службу тут проводила лише УПЦ (МП).