У Києво-Печерській лаврі вперше заспівали колядку українською

Січень, 07 в 16:02

У суботу, 7 січня, у Києво-Печерській лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою.

Відповідне відео опублікували прихожани.

На відео видно, як священники разом з українцями співають колядку Нова радість стала.

Зараз дивляться

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня відбулося богослужіння під проводом очільника ПЦУ митрополита Епіфанія.

Це перша різдвяна служба ПЦУ на території лаври, оскільки раніше службу тут проводила лише УПЦ (МП).