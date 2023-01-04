Непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат: розвідка Британії про удар по Макіївці
Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.
Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії після удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, де розміщувалися російські солдати.
У відомстві зазначають, що у зруйнованій будівлі, крім мобілізованих, також розмістили склад боєприпасів.
– З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи, – йдеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 January 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 4, 2023
За даними британської розвідки, будівля розташована всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів бойових дій.
– Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії, – зазначили у Міноборони Британії.
Фото: Христо Грозєв