Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.

Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії після удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, де розміщувалися російські солдати.

У відомстві зазначають, що у зруйнованій будівлі, крім мобілізованих, також розмістили склад боєприпасів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 January 2023

