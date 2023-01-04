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Факти / Україна

Непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат: розвідка Британії про удар по Макіївці

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Макіївка

Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.

Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії після удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, де розміщувалися російські солдати.

У відомстві зазначають, що у зруйнованій будівлі, крім мобілізованих, також розмістили склад боєприпасів.

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– З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи, – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, будівля розташована всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів бойових дій.

– Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії, – зазначили у Міноборони Британії.

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Фото: Христо Грозєв

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