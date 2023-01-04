Січень, 04 в 9:49

Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.

Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії після удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, де розміщувалися російські солдати.

У відомстві зазначають, що у зруйнованій будівлі, крім мобілізованих, також розмістили склад боєприпасів.

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– З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sTvI8nDoqa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hxvMq4spju — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 4, 2023

За даними британської розвідки, будівля розташована всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів бойових дій.

– Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії, – зазначили у Міноборони Британії.

Фото: Христо Грозєв