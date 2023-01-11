Затягування є поганим сценарієм: Подоляк дав прогноз, коли закінчиться війна

Січень, 10 в 23:19

Війна між Росією та Україною завершиться 2023 року, інакше українське населення почне втомлюватись.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю на Youtube-каналі Голованов.

Його запитали, наскільки у російсько-українській війні час на боці України.

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– Дуже коротко і чітко: перше – війна закінчиться протягом 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування є дуже поганим сценарієм і дуже поганим процесом. Для Росії навпаки. Вони хочуть підвісити війну. Вони хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій, – сказав він.

Михайло Подоляк згадав, що саме задля зниження інтенсивності бойових дій Кремль хотів використати “різдвяне припинення вогню”.

– Це якраз була спроба зайти в зменшення інтенсивності війни. Що це означає? Тобто: просто фіксуються позиції. Ось, мовляв, ми тут знаходимось, ще незрозуміло, чия це територія, але ми її окупували і будемо тут перебувати. А за цей час ми робимо укріплені райони, підтягуємо резерви, максимально мілітаризуємо цю територію. Це робиться, щоб за 2-3 місяці зайти туди було вкрай небезпечно, тому що там буде все забито зброєю, артилерією, танками. Росія все, що зможе, туди завезе. Нам це абсолютно не потрібно, – заявив він.

На думку радника керівника ОП, якщо Росія зможе затягнути війну, то серед населення наростатиме втома, оскільки люди хочуть відчувати впевненість у тому, що буде завтра.

– Якщо не будуть розуміти (що буде завтра, – Ред.), то буде поступово наступати деморалізація і бажання виїхати. Я особисто не хочу, щоб війна затягувалася, тому що буде наступний етап, коли підуть воювати наші діти. Ми ж не готові, щоб діти йшли і вмирали. Тому що Росія не зупиниться. Для неї принципово знищити Україну, – каже Подоляк.

Михайло Подоляк впевнений, що для України закінчиться війна, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року.

– Якщо ми цього не зробимо, то нас із вами не існує навіть у короткостроковій стратегії, тому що нас знищать. Росія буде йти до кінця. І тому нам зафіксувати нову лінію розмежування, віддати території в обмін на мир не підходить, – резюмував він.

Нагадаємо, Туреччина підтримує формулу миру, яку пропонує президент України Володимир Зеленський.

Перед цим президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу, енергетичну безпеку тощо.