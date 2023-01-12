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Польща готова тиснути на інші країни, щоб збільшити постачання танків Leopard для ЗСУ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

Польща вирішила передати Україні бойові танки Leopard, щоб мотивувати інші держави вчинити так само. Це є своєрідною формою політичного тиску на партнерів, щоб ті активніше допомагали українській армії в боротьбі з російською агресією.

Таку заяву зробив в ефірі польського телеканалу TVP Info речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

За його словами, мета Польщі полягає в тому, щоб Україна могла себе захистити, а для цього потрібні поставки озброєння. Крім того, офіційна Варшава дбає і про власну безпеку, адже Польща може стати наступною ціллю країни-агресора РФ.

Зараз дивляться

– Ми хочемо змусити інші країни зробити те саме (передати Україні танки, – Ред.). Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати.

Якщо програє Україна, то програє і Польща, вона буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту, – наголосив Мюллер.

Він додав, що йдеться про такий же тиск, як і у випадку із зенітними ракетними комплексами Patriot.

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Мюллер пояснив, що подібний тиск приносить результати. Наприклад, після початку повномасштабної війни Німеччина не хотіла надавати зброю Україні, проте завдяки тиску Польщі та інших країн Берлін змінив свою думку.

– Такого типу політичний тиск має привести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (щодо танків Leopard, – Ред.), – додав Мюллер.

Як відомо, 11 січня під час візиту до України президент Польщі Анджей Дуда оголосив про намір передати роту танків Leopard 2 у межах міжнародної коаліції (тобто близько 10 одиниць).

За словами Дуди, якщо танки передадуть й інші держави, можна буде створити бригадну бойову групу або ще більшу військову частину, яка матиме велике значення в обороні України.

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Джерело: TVP Info, PAP

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