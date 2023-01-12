Січень, 12 в 16:29

Польща вирішила передати Україні бойові танки Leopard, щоб мотивувати інші держави вчинити так само. Це є своєрідною формою політичного тиску на партнерів, щоб ті активніше допомагали українській армії в боротьбі з російською агресією.

Таку заяву зробив в ефірі польського телеканалу TVP Info речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

За його словами, мета Польщі полягає в тому, щоб Україна могла себе захистити, а для цього потрібні поставки озброєння. Крім того, офіційна Варшава дбає і про власну безпеку, адже Польща може стати наступною ціллю країни-агресора РФ.

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– Ми хочемо змусити інші країни зробити те саме (передати Україні танки, – Ред.). Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати. Якщо програє Україна, то програє і Польща, вона буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту, – наголосив Мюллер.

Він додав, що йдеться про такий же тиск, як і у випадку із зенітними ракетними комплексами Patriot.

Мюллер пояснив, що подібний тиск приносить результати. Наприклад, після початку повномасштабної війни Німеччина не хотіла надавати зброю Україні, проте завдяки тиску Польщі та інших країн Берлін змінив свою думку.

– Такого типу політичний тиск має привести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (щодо танків Leopard, – Ред.), – додав Мюллер.

Як відомо, 11 січня під час візиту до України президент Польщі Анджей Дуда оголосив про намір передати роту танків Leopard 2 у межах міжнародної коаліції (тобто близько 10 одиниць).

За словами Дуди, якщо танки передадуть й інші держави, можна буде створити бригадну бойову групу або ще більшу військову частину, яка матиме велике значення в обороні України.

Джерело: TVP Info, PAP