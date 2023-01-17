Эксперты ответили, сколько танков нужно Украине для наступления

Январь, 17 в 8:30

В Международном институте стратегических исследований (IISS) считают, что Украине нужно около 100 танков, чтобы начать собственное наступление.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечено, что это также зависит от подготовки, снабжения запчастями и планов Украины на грядущую весну.

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Эксперты указывают, что обещанных танков от Великобритании и Польши слишком мало для достижения хороших результатов.

По данным IISS, именно немецкие Leopard могут сыграть ключевую роль в этом вопросе. Так, у стран НАТО всего около 2300 танков Leopard 2, а еще 300 – на складах. Для передачи техники Украине необходимо, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц разрешил экспорт. Украинским военным может потребоваться от трех до шести недель для освоения Leopard 2.

— Однако настоящим испытанием станет то, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией, чтобы расчистить путь, и пехотой, чтобы защитить бронированную технику и расчистить укрепленные позиции, — добавляют эксперты.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит роту боевых танков Leopard.

Министр обороны Великобритании заявил, что его страна отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2.