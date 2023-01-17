Карта бойових дій на 17.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах понад 20 населених пунктів.
Зокрема, дали відсіч загарбникам Збройні сили України в районі населених пунктів:
- Білогорівка Луганської області;
- Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 17.01.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.