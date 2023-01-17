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Факти / Україна

Карта бойових дій на 17.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах понад 20 населених пунктів.

Зокрема, дали відсіч загарбникам Збройні сили України в районі населених пунктів:

  • Білогорівка Луганської області;
  • Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 17.01.2023

Карта бойових дій 16 січня 2023

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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