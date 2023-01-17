Январь, 17 в 6:52

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

В частности, дали отпор захватчикам Вооруженные силы Украины в районе населенных пунктов:

Белогоровка Луганской области ;

; Верхнекаменское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 17.01.2023

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