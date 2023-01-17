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Факты / Україна

Карта боевых действий на 17.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

В частности, дали отпор захватчикам Вооруженные силы Украины в районе населенных пунктов:

  • Белогоровка Луганской области;
  • Верхнекаменское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 17.01.2023

Карта бойових дій 16 січня 2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 328-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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