Карта боевых действий на 17.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.
В частности, дали отпор захватчикам Вооруженные силы Украины в районе населенных пунктов:
- Белогоровка Луганской области;
- Верхнекаменское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 17.01.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 328-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.