Одна людина загинула: РФ обстріляла цивільні об’єкти Очакова
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Уночі 17 січня російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.
Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.
– Уночі орки вкотре обстріляли Очаків. Знову гатили по цивільних об’єктах. На жаль, є один загиблий, – повідомив Сергій Шайхет.
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