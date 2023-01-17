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Факти / Україна

Одна людина загинула: РФ обстріляла цивільні об’єкти Очакова

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Уночі 17 січня російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.

– Уночі орки вкотре обстріляли Очаків. Знову гатили по цивільних об’єктах. На жаль, є один загиблий, – повідомив Сергій Шайхет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 328-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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