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Факти / Україна

Карта бойових дій на 19.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні

На 330-ту добу повномасштабної війни українські захисники протистоять російським окупантам, які наступають на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

До слова, на останніх двох – безуспішно.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення, а на Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках обороняються.

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Карта бойових дій в Україні на 19.01.2023

Карта бойових дій 18 січня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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