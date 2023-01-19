Карта бойових дій на 19.01.2023 – ситуація на фронті
На 330-ту добу повномасштабної війни українські захисники протистоять російським окупантам, які наступають на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.
До слова, на останніх двох – безуспішно.
На Лиманському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення, а на Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках обороняються.
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Карта бойових дій в Україні на 19.01.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.