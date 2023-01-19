Карта боевых действий на 19.01.2023 – ситуация на фронте
На 330-е сутки полномасштабной войны украинские защитники противостоят российским оккупантам, которые наступают на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.
Кстати, на последних двух – безуспешно.
На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение, а на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях обороняются.
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Карта боевых действий в Украине на 19.01.2023
Потери РФ на 19 января 2023
- личного состава – около 118 530 (+760),
- танков ‒ 3 136 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 6 235 (+10),
- артиллерийских систем – 2 122 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 442,
- средств противовоздушной обороны ‒ 220,
- самолетов – 287,
- вертолетов – 277 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 882 (+6),
- крылатых ракет ‒ 749,
- кораблей (катеров) ‒ 17,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 896 (+7),
- специальной техники – 190.
Полномасштабная война в Украине длится уже 330-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.