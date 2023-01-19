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Факты / Україна

Карта боевых действий на 19.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

На 330-е сутки полномасштабной войны украинские защитники противостоят российским оккупантам, которые наступают на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Кстати, на последних двух – безуспешно.

На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение, а на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях обороняются.

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  • личного состава – около 118 530 (+760),
  • танков ‒ 3 136 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 235 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 122 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 442,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 220,
  • самолетов – 287,
  • вертолетов – 277 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 882 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 749,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 896 (+7),
  • специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине длится уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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