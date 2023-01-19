Январь, 19 в 6:40

На 330-е сутки полномасштабной войны украинские защитники противостоят российским оккупантам, которые наступают на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Кстати, на последних двух – безуспешно.

На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение, а на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях обороняются.

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Потери РФ на 19 января 2023

личного состава – около 118 530 (+760),

танков ‒ 3 136 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 6 235 (+10),

артиллерийских систем – 2 122 (+14),

реактивных систем залпового огня – 442,

средств противовоздушной обороны ‒ 220,

самолетов – 287,

вертолетов – 277 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 882 (+6),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 896 (+7),

специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине длится уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.