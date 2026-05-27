Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №15015, яким врегульовується проведення військово-лікарської комісії іноземним громадянам, які планують або вже проходять військову службу в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

ВЛК стане доступною для іноземних військових-добровольців

Як пояснюється, цей документ потрібен для того, щоб визначити придатність іноземних громадян до військової служби та встановити наявність причинного зв’язку захворювань, поранень і травм.

Зараз дивляться

Згідно із законопроєктом, це також потрібно для визначення необхідності та умов застосування медико-соціальної реабілітації або допомоги.

У Верховній Раді пояснили, що експертизу проводитимуть військово-лікарські комісії, які створюють при ТЦК та СП, закладах охорони здоров’я Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, інших органів або військових формувань сектору оборони, державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Міноборони виступило ініціатором законодавчих змін, які мають врегулювати порядок проходження ВЛК для іноземців. За законом іноземні громадяни зобов’язані підтверджувати придатність до служби за станом здоров’я. Проте до цього часу в українському законодавстві не було чіткого механізму організації та проведення ВЛК саме для цієї категорії осіб.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №15015, який регулює проходження ВЛК іноземцями, рекомендувавши парламенту ухвалити його.

На думку членів комітету, реалізація цього закону дозволить ефективніше залучати іноземних добровольців до лав Сил оборони України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.