Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №11520 про публічні закупівлі. Документ підтримали 245 народних депутатів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Закон про публічні закупівлі: про що йдеться

– Закон є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України$3,5 млрд фінансової підтримки. Продовжуємо працювати у синергії уряду і парламенту для виконання міжнародних зобовʼязань і забезпечення міжнародного фінансування, критично важливого для бюджетної стабільності України, – наголосила прем’єрка.

Тим часом на сайті Верховної Ради уточнили, що цей закон гармонізує систему публічних закупівель із Директивами ЄС та впроваджує нові інструменти, такі як інноваційне партнерство та динамічні системи.

Документ також передбачає зменшення можливостей для зловживань, удосконалення механізму поділу тендерів на лоти для посилення конкуренції та розширення участі малого і середнього бізнесу, зокрема підприємств, створених ветеранами війни.

Наголошується, що реформа публічних закупівель є одним із ключових напрямів переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада також ухвалила законопроєкт, який до кінця 2032 року поширює вимогу локалізації на оборонні закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони.

