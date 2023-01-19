Січень, 19 в 14:22

На Житомирщині продовжують укріплювати кордон з Білоруссю, його зашивають окопами та заливають бетоном.

Про це повідомив глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

– Зараз продовжується розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд. Разом з мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі, – йдеться у повідомленні.