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Факты / Україна

Адская ловушка для оккупантов. Границу с Беларусью в Житомирской области зашивают окопами и заливают бетоном

Бедрак Виктория, редактор ленты
Адская ловушка для оккупантов. Границу с Беларусью в Житомирской области зашивают окопами и заливают бетоном

В Житомирской области продолжают укреплять границу с Беларусью, ее зашивают окопами и заливают бетоном.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

– Сейчас продолжается развитие дополнительных линий обороны и монтаж фортификационных сооружений. Вместе с минными полями, противотанковыми рвами, другими физическими заграждениями на направлениях потенциального продвижения врага они должны создать для сил оккупантов адскую ловушку на украинском Полесье, — говорится в сообщении.

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