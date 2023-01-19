Январь, 19 в 14:22

В Житомирской области продолжают укреплять границу с Беларусью, ее зашивают окопами и заливают бетоном.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

– Сейчас продолжается развитие дополнительных линий обороны и монтаж фортификационных сооружений. Вместе с минными полями, противотанковыми рвами, другими физическими заграждениями на направлениях потенциального продвижения врага они должны создать для сил оккупантов адскую ловушку на украинском Полесье, — говорится в сообщении.