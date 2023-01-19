За добу ЗСУ уразили шість пунктів управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб
Протягом доби ЗСУ уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
– Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та шість – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі.
– У Новосвітлівці на Луганщині в місцевій лікарні перебувають понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області, – повідомили у Генштабі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.
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