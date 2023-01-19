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Факти / Україна

За добу ЗСУ уразили шість пунктів управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
За добу ЗСУ уразили шість пунктів управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та шість – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі.

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– У Новосвітлівці на Луганщині в місцевій лікарні перебувають понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області, – повідомили у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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