За добу ЗСУ уразили шість пунктів управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб

Січень, 19 в 19:07

Протягом доби ЗСУ уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та шість – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі.

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