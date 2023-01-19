Січень, 19 в 18:50

Данія відправить в Україну 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.

Про це заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен після зустрічі в Раді з питань зовнішньої політики.

– Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України, – заявив міністр.

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру та уряду Данії за ухвалення рішення про передачу Україні гаубиць Caesar.

Зараз дивляться – Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора та наблизити нашу спільну перемогу, – наголосив глава держави. Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен @Statsmin і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу ???????? гаубиці «Цезар». Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з ???????? та наблизити нашу спільну перемогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023 Крім цього, про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Литва. Як повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, підтримка включатиме зенітні гармати L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету становить приблизно €125 млн. – Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8, – йдеться у повідомленні. I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023 Читайте Чекають на згоду: Зеленський назвав країни, які готові передати Україні танки

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