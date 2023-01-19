Гаубиці Caesar, гармати та гелікоптери Мі-8: Данія та Литва оголосили про нову військову допомогу Україні
Данія відправить в Україну 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.
Про це заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен після зустрічі в Раді з питань зовнішньої політики.
– Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України, – заявив міністр.
Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру та уряду Данії за ухвалення рішення про передачу Україні гаубиць Caesar.
– Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора та наблизити нашу спільну перемогу, – наголосив глава держави.
Дякую моїй добрій колезі Метте Фредеріксен @Statsmin і всьому коаліційному уряду Данії за ухвалення важливого рішення про передачу ???????? гаубиці «Цезар». Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора з ???????? та наблизити нашу спільну перемогу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023
Крім цього, про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Литва.
Як повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, підтримка включатиме зенітні гармати L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету становить приблизно €125 млн.
– Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8, – йдеться у повідомленні.
I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023