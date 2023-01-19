Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Гаубиці Caesar, гармати та гелікоптери Мі-8: Данія та Литва оголосили про нову військову допомогу Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Данія відправить в Україну 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.

Про це заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен після зустрічі в Раді з питань зовнішньої політики.

– Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України, – заявив міністр.

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру та уряду Данії за ухвалення рішення про передачу Україні гаубиць Caesar.

Зараз дивляться

Це серйозне зміцнення обороноздатності нашої армії, яке допоможе витіснити агресора та наблизити нашу спільну перемогу, – наголосив глава держави.

Крім цього, про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Литва.

Як повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, підтримка включатиме зенітні гармати L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету становить приблизно €125 млн.

– Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8, – йдеться у повідомленні.

Читайте
Чекають на згоду: Зеленський назвав країни, які готові передати Україні танки

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка