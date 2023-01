Зараз дивляться

Крім цього, про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Литва.

Як повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, підтримка включатиме зенітні гармати L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету становить приблизно €125 млн.

I have some good news today from ???????? to ????????. Lithuanian new lethal support package for ???????? consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of ???????? upcoming support package is approximately 125 million euros.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023