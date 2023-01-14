Січень, 14 в 17:30

Після оголошення повітряної тривоги 14 січня повідомляли про звуки вибухів у Кривому Розі, Дніпрі та Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Оновлено о 17.43. Дмитро Резніченко повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетної атаки по будинку у Дніпрі зросла до п’яти.

Оновлено о 17.30. В ОВА області повідомили, що російська атака на Дніпро забрала два життя. Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні.

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Оновлено о 17.16. У лікарнях уже 18 поранених внаслідок ракетної атаки по житловому будинку у Дніпрі, з них двоє діти. Про це повідомив керівник ОВА Дніпропетровщини Дмитро Резніченко.

Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває.

Оновлено о 16.45. В Офісі президента повідомили, що станом на 16.20 було врятовано 15 осіб із зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі.

Наразі кількість загиблих та травмованих уточнюється. Триває гасіння пожежі та порятунок людей.

Оновлено о 16.40. Керівник ОВА Дніпропетровщини Дмитро Різниченко повідомив, що внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі попередньо є десять поранених, двоє з них – діти.

Ще троє постраждалих у важкому стані. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні.

Оновлено о 16.00. У Дніпрі росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Про це повідомили в Офісі президента.

Зруйновано щонайменше один під’їзд, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день.

На місці працюють рятувальні служби, пожежники та правоохоронці.

Про звуки вибухів повідомляли в Одесі під час тривоги. В Одеській райдержадміністрації підтвердили, що над Одеським районом працює ППО.

Також про звуки вибухів повідомляють у Вінницькій області після оголошення повітряної тривоги. Місцеві мешканці, кажуть, що гучно було за Вінницею.