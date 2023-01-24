Січень, 24 в 12:07

Рішення Берліна про передачу бойових танків Leopard Україні буде ухвалено невдовзі.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

На зустрічі у німецькому Рамштайні Франція та Велика Британія оголосили, що передадуть для ЗСУ свої танки. Столтенберг привітав це рішення.

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Щодо Німеччини, то він відзначив наступне:

– Бойові танки дуже потрібні та важливі для України… Ми сьогодні проговорили (з міністром оборони Борисом Пісторіусом, – Ред.) щодо німецьких бойових танків. І дійшли згоди, що рішення буде ухвалено незабаром. Я також вітаю меседж від міністра про те, що союзники НАТО, які мають на озброєнні танки Leopard, можуть самостійно вирішити, чи передавати ці танки Україні, а також розпочати навчання українських військових поводження з цими танками.

Столтенберг заявив, що війна в Україні, яку розв’язала Росія, загрожує безпеці на Європейському континенті. І немає жодних свідчень того, що Путін готовий змінити свої цілі – він хоче контролювати всю Україну.

– Збройні сили України надихають весь світ, але водночас ми не маємо недооцінювати Росію. Президент Путін підтвердив, що готовий платити величезну ціну за продовження цієї війни. Крім того, він отримує озброєння від тоталітарних режимів, таких як Іран та Північна Корея, – заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг вважає, що дуже важливо дати зрозуміти Путіну, що він не переможе у цій війні, саме тому НАТО зобов’язане забезпечити Україну важким озброєнням. Озброєння необхідне не тільки для того, щоб вижити, а для перемоги та для повернення своїх територій.

За словами генсека, Німеччина є одним із союзників, які надали значну допомогу Україні озброєнням, зокрема системами ППО Gepard та IRIS-T, також артилерією та бронемашинами.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2 у разі потреби.