Варшава відправила офіційний запит Берліну щодо танків Leopard 2 для України

Січень, 24 в 12:34

Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати Україні бойові танки Leopard 2.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у соціальній мережі Twitter.

— Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи, – написав Блащак.

Напередодні прем’єр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що дозвіл Берліна на передання Leopard 2 Україні має другорядне значення, оскільки Варшава може відправити ці танки у складі коаліції країн.

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24 січня під час брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Берлін невдовзі ухвалить рішення про передачу танків Leopard Україні.

Також повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2 у разі потреби.

Джерело: Маріуш Блащак