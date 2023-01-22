Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Україна не отримає F-16 вже завтра, але питання розблоковано – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
F-16
Фото: Dreamstime

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що питання надання Україні винищувачів F-16 фактично розблоковано, хоча наразі ще рано говорити про те, коли та скільки літаків нам дадуть.

В ефірі телемарафону він назвав три важливі складові вирішення цього питання.

Перша з них – це ініціатива Нідерландів, які заявили, готові передати Україні літаки F-16.

Зараз дивляться

– Для певних завдань, щоб ми остаточно закрили небо, бо це дуже ефективно, нам, безумовно, потрібні будь-які сучасні літаки. Не лише МіГи та Су, але й F-15 і F-16, – наголосив Подоляк.

Окрім того, за його словами, реакція США свідчить про те, що вони не заперечуватимуть, якщо хтось із союзників передасть Україні певну кількість винищувачів.

І третій аспект залежить від логістичних переговорів, тобто йдеться про терміни та кількість, “але про це мають говорити ті країни, які надають нам літаки”.

– Можна про винищувачі F-15 і F-16 вже говорити практично офіційно, але це питання логістичних переговорів, – підсумував Подоляк.

Читайте
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна

Раніше стало відомо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн буде авіаційним. Зустріч запланована на лютий 2023 року.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка