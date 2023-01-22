Україна не отримає F-16 вже завтра, але питання розблоковано – Подоляк

Січень, 22 в 8:09

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що питання надання Україні винищувачів F-16 фактично розблоковано, хоча наразі ще рано говорити про те, коли та скільки літаків нам дадуть.

В ефірі телемарафону він назвав три важливі складові вирішення цього питання.

Перша з них – це ініціатива Нідерландів, які заявили, готові передати Україні літаки F-16.

Зараз дивляться – Для певних завдань, щоб ми остаточно закрили небо, бо це дуже ефективно, нам, безумовно, потрібні будь-які сучасні літаки. Не лише МіГи та Су, але й F-15 і F-16, – наголосив Подоляк. Окрім того, за його словами, реакція США свідчить про те, що вони не заперечуватимуть, якщо хтось із союзників передасть Україні певну кількість винищувачів. І третій аспект залежить від логістичних переговорів, тобто йдеться про терміни та кількість, “але про це мають говорити ті країни, які надають нам літаки”. – Можна про винищувачі F-15 і F-16 вже говорити практично офіційно, але це питання логістичних переговорів, – підсумував Подоляк. Читайте Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна Раніше стало відомо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн буде авіаційним. Зустріч запланована на лютий 2023 року.

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