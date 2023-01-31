Бронь від мобілізації 2023: Кабмін затвердив перелік організацій та спеціальностей

Січень, 30 в 22:53

Підприємства, які належать до критично важливих, та виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на строк до 6 місяців.

Відповідний новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час військового стану затверджений постановою Кабміну №76 від 27 січня та опублікований на його сайті.

– У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовослужбовців, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50%. До підприємств, установ та організацій ПЕК, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, – йдеться також у документі.

Згідно з ним, військовозобов’язані керівники зазначених підприємств та їх заступники, а також працівники ТЕК із переліку Міненерго підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Зараз дивляться Відповідно до порядку підприємство є критично важливим для економіки у разі відповідності 3 із 7 критеріям, а саме: загальна сума сплачених податків та інших зборів (від €1,5 млн),

сума надходжень в інвалюті (еквівалент €32 млн),

стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою КМУ №83 від 2015 року,

важливе значення для задоволення потреб територіальної громади,

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ,

зарплата не менша за середню зарплату по регіону за IV кв. 2021 рік,

резидентство Дія Сіті. Підприємствам ПЕК, державним чи комунальним закладам культури, підприємствам у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, фізкультури та спорту, соцзахисту достатньо відповідати двом критеріям. Це послаблення поширюється також на “лінійні аудіовізуальні медіа, що здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач або залучені до системи оповіщення та їх афілійованих осіб”. Крім того, до критично важливих відносяться: спеціалізовані установи ООН,

зарубіжні дипломатичні установи в Україні,

представництва донорських установ,

виконавці проектів міжнародної технічної допомоги,

представництва міжнародних організацій. Крім того, туди входять міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти коштом міжнародних партнерів, згідно з переліком, затвердженим МЗС чи секретаріатом Кабміну. Читайте Мобілізація автотранспорту 2023: в яких випадках можуть забрати авто на ЗСУ Що ж до органів держвлади, то на них поширюється подібний принцип бронювання до 50% працівників, одна не враховуючи керівництво, і термін проведення мобілізації. – Військовозобов’язані, які обіймають посади державної служби категорій “А” та “Б”, керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники, а також працівники патронатних служб підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, – йдеться у документі. В органах місцевого самоврядування підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності військовозобов’язані, які займають посади першої-четвертої категорії посад, тоді як квота 50% поширюється на посади п’ятої – сьомої категорій. Читайте Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити Списки на бронювання подаються відповідним держорганам, які узгоджують їх із Генштабом ЗСУ (СБУ, Службою зовнішньої розвідки), а ті, своєю чергою, надсилають їх до Мінекономіки, яке й видає остаточні документи про бронювання. Постановою встановлено, що бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, залишатимуться дійсними протягом терміну, на який вони були надані. Одночасно у разі втрати підстав для бронювання – завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану – документ анулюється. Нагадаємо, що закон про нові правила бронювання працівників набув чинності 30 листопада. До цього часу бронювання регулювалося постановою уряду від 3 березня 2022 року, згідно з якою Мінекономіки може надавати відстрочки на строк до шести місяців та продовжувати їх максимум на два місяці. Уряд рішеннями на початку листопада, грудня та січня тричі продовжував терміни бронювання на місяць. На засіданні парламентського комітету з питань економічної політики 16 листопада Свириденко повідомила, що до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тис. підприємств та 814 тис. осіб мають відстрочку від мобілізації.

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