Бронь от мобилизации 2023 года: Кабмин утвердил перечень организаций и специальностей

Февраль, 02 в 8:53

Предприятия, которые относятся к критически важным, и выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных сотрудников на срок до 6 месяцев.

Соответствующий новый порядок бронирования военнообязанных во время военного положения утвержден постановлением Кабинета министров №76 от 27 января и опубликован на его сайте.

— В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50%. К предприятиям, учреждениям и организациям ТЭК, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию, – говорится также в документе.

Согласно ему, военнообязанные руководители указанных предприятий и их заместители, а также работники ТЭК из перечня Минэнерго подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

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В соответствии с порядком предприятие является критически важным для экономики в случае соответствия 3 из 7 критериев, а именно:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов (от €1,5 млн),

сумма поступлений в инвалюте (эквивалент €32 млн),

стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению КМУ №83 от 2015 года,

важное значение для удовлетворения потребностей территориальной общины,

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ,

зарплата не менее средней зарплаты по региону за IV кв. 2021,

резидентство Дія Сіті.

Предприятиям ТЭК, государственным или коммунальным учреждениям культуры, предприятиям в сфере здравоохранения, образования и науки, физкультуры и спорта, соцзащиты достаточно соответствовать двум критериям.

Это послабление распространяется также для “линейных аудиовизуальных медиа, осуществляющих эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание с использованием радиочастотного ресурса, программное наполнение которого состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач или вовлеченных в систему оповещения и их аффилированных лиц”.

Помимо того, к критически важным относятся:

специализированные учреждения ООН,

зарубежные дипломатические учреждения в Украине,

представительства донорских учреждений,

исполнители проектов международной технической помощи,

представительства международных организаций,

Кроме того, туда входят международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, согласно перечню, утвержденному МИДом или секретариатом Кабмина.

Что касается органов госвласти, то на них распространяется подобный принцип бронирования до 50% работников, однако не считая руководства, и весь срок проведения мобилизации.

— Военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий “А” и “Б”, руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, – говорится в документе.

В органах местного самоуправления подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности военнообязанные, занимающие должности первой-четвертой категории должностей, тогда как квота 50% распространяется на должности пятой — седьмой категорий.

Списки на бронирование подаются соответствующим госорганам, которые согласовывают их с Генштабом ВСУ (СБУ, Службой внешней разведки), а те, в свою очередь, направляют их Минэкономики, которое и выдает окончательные документы о бронировании.

Постановлением установлено, что бронирования, которые уже были предоставлены работнику по старой процедуре, будут оставаться действительными в течение срока, на который они были предоставлены.

Одновременно в случае утраты оснований для бронирования — завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана, документ аннулируется.

Напомним, что закон о новых правилах бронирования работников вступил в силу 30 ноября. До настоящего времени бронирование регулировалось постановлением правительства от 3 марта 2022 года, согласно которому Минэкономики может предоставлять отсрочки на срок до шести месяцев и продлевать их максимум на два месяца.

Правительство постановлениями в начале ноября, декабря и января трижды продлевало сроки бронирования на месяц.

На заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики 16 ноября Свириденко сообщила, что к выполнению мобилизационных задач привлечено 28 тыс. предприятий, и 814 тыс. человек имеют отсрочку от мобилизации.