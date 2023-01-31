Ми успішно проходимо опалювальний сезон – директор ГК Нафтогаз України

Директор газопостачальної компанії Нафтогаз України Сергій Бєляєв детально розповів про ситуацію з газопостачанням у країні, а також пояснив, чи варто очікувати зростання тарифів.

– Сьогодні ситуація з газом значно краща, порівняно з іншими енергоносіями. У нас є газ, і ми проходимо успішно весь опалювальний сезон, який закінчиться у квітні. На сьогодні ми забезпечуємо 12 млн домашніх господарств, фактично надаємо газ кожній родині. Я не думаю, що навіть за найгіршого сценарію ворогу вдасться вплинути на нас.

Він переконаний, що в разі посилення морозів і погіршення погодних умов усі українські родини залишаться з газом, оскільки компанія готувалася до набагато гірших сценаріїв.

– Ми аналізували різні сценарії, готувалися до набагато гіршої зими та набагато гірших ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми з цілковитою впевненістю можемо сказати, що люди будуть із газом.

Бєляєв розповів, чи варто очікувати збільшення ціни за газопостачання і за яких умов може змінитися ситуація на ринку.

– Ціна на газ сьогодні зафіксована в розмірі 7,96 грн/куб. За цією ціною споживачі отримують газ фактично з 2021 року. До кінця опалювального сезону вона зафіксована, після опалювального сезону ми дивитимемося, виходячи з тієї ситуації, яка буде на той момент на ринку, як працюватиме видобуток газу. Попри те, що у нас країна, яка воює, тариф на газ найнижчий у Європі. Ми розуміємо ситуацію з платоспроможністю населення, тому виходячи з цих рішень, держава ухвалюватиме рішення, з якою ціною на газ залишатися, входити в наступний сезон.

Він пояснив, як найкраще вчинити українцям, які не мають можливості вчасно платити за газопостачання.

– Хотіли б звернути увагу, що державою передбачені механізми адресної дотації людям, які не в змозі платити за газ. Просто потрібно звернутися до відповідних органів управління соцзахисту або Пенсійного фонду, і оформити дотацію, – розповів директор ГК Нафтогаз України.

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