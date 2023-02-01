Зміна підходу: Нафтогаз почав готуватися до наступного опалювального сезону

Лютий, 01 в 10:37

Нафтогаз запроваджує новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед, і вже розпочав підготовку до наступного.

Про це заявив 31 січня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

– Ми змінюємо саму логіку підготовки до опалювального сезону. Тепер ми готуємось до двох опалювальних сезонів одночасно. Тобто ми намагаємось врахувати всі наступні виклики та ризики. Важливо не лише те, чи нам вистачить газу на цю зиму, а й те, з яким балансом газу ми з неї вийдемо, а також, де ми візьмемо паливо перед наступним сезоном, – пояснив він.

Водночас Чернишов запевнив, наразі Україна має достатні обсяги газу для успішного завершення опалювального сезону 2022/2023.

Зараз дивляться За його словами, до початку цієї зими Нафтогазу вдалося закумулювати у підземних сховищах 14,5 млрд кубометрів газу, якого було б достатньо, якби не пошкодження енергетичної інфраструктури, тому знадобився додатковий об’єм для електрогенерації. Проте вже вдалося забезпечити додаткові 1,1 млрд кубометрів за рахунок імпортного ресурсу, певний об’єм газу ще очікується, і цього буде достатньо для завершення осінньо-зимового періоду, повідомив глава Нафтогазу. Чернишов також наголосив, що одним з пріоритетів є збільшення власного видобутку газу, оскільки від цього залежить енергетична стійкість України. Цього ж дня Олексій Чернишов провів першу зустріч з новообраними членами наглядової ради НАК Нафтогаз України. Читайте Ми успішно проходимо опалювальний сезон – директор ГК Нафтогаз України Джерело: Нафтогаз

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