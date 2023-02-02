Харчовий скандал у Міноборони: ексзаступнику міністра обрали запобіжний захід

Лютий, 02 в 19:03

Сьогодні, 2 лютого, звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за Тилове забезпечення ЗСУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 402 млн 600 тис. грн.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року працівники ДБР повідомили йому про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Він лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

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Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

При цьому він ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції.