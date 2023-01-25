Січень, 25 в 12:52

Директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького та заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, які фігурують у скандалі з приводу закупівлі харчування для українських військовослужбовців, було звільнено.

Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

– Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова, – написала вона.

Зазначено, що міністр оборони “не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування”.

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За її словами, ціни в контрактах, які ще не набули чинності і перебувають на експертизах — різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік.

– Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та “припуском” на інфляцію. Перевірити таке ціноутворення в рамках засідання комітету неможливо, будемо перевіряти далі, – зазначила депутатка.

Вона наголосила, що питання із закупівлями поки не вичерпане.

Раніше у ЗМІ поширили інформацію про закупівлю послуг для харчування військовослужбовців за завищеними цінами.