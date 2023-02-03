Лютий, 03 в 21:13

Україна продовжує переговори щодо пошуку майданчика для надання Повітряним силам тактичної авіації, а танки НАТО будуть використані Збройними силами для контрнаступу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з віцепрем’єр-міністром — міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

За його словами, між Києвом та західними партнерами тривають переговори щодо пошуку платформи для передання тактичної авіації Україні.

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– Що це буде – F-16 чи Gripеn – це питання дискусійне, яке обговорюється з партнерами з країн НАТО, – заявив очільник Міноборони.

Водночас з західних танків буде сформовано танковий кулак для контрнаступу.

– Танкова коаліція з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будемо використовувати їх як сталевий кулак для того, щоб пробивати їхню лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб ухвалить рішення, в якому саме місці це робити, — сказав Резніков.

Очільник українського МО додав, що задля стримування ймовірного нового російського наступу на Півдні та Сході українські захисники залучать наявні ресурси, передусім 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

– Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155-мм артилерія та снаряди до неї, — підкреслив Олексій Резніков.

Він зазначив, що через загрозу російського наступу Київ обговорює передання ЗСУ далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км. Ця зброя, за словами Резнікова, вже довела свою ефективність на полі бою, прикладом чого можуть бути РСЗВ HIMARS.

– Вони (росіяни, – Ред.) бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо в місця концентрації ворога завдавати ударів і не дати піти їм в цей наступ легкою прогулянкою, — резюмував Олексій Резніков.

Польський віцепрем’єр Блащак наголосив, що тривають переговори у форматі країн, які могли б безоплатно надати танки Leopard для захисту України.

– Польща взяла на себе роль зі створення коаліції країн, здатних підтримати Україну танками Leopard… Я повинен прямо сказати, що ця ініціатива набирає обертів. Я вдячний усім міністрам національної оборони, але для того, щоб це набрало обертів, потрібні певні зусилля і робота. Тому я вирішив організувати наступну зустріч держав у такому форматі тут, у Києві, – сказав він.

Блащак додав, що важка бронетехніка має вирішальне значення для захисту України від російської агресії.

– З боку наших колег, міністрів оборони країн, які мають танки Leopard, були зроблені заяви, але ми чекаємо остаточної заяви до середини лютого, – додав польський міністр.

Під час пресконференції польський міністр Блащак також повідомив, що українські танкові екіпажі розпочнуть тренуватися у Польщі вже за декілька днів.

Джерела: Ministerstwo Obrony Narodowej, Military Media Center

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej