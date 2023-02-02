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Факти / Україна

У розвідці сумніваються, що армія РФ може піти в наступ із Білорусі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У розвідці сумніваються, що армія РФ може піти в наступ із Білорусі

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що навряд чи можливе нове вторгнення російських військ із території Білорусі.

Таку думку Черняк висловив у коментарі виданню Kyiv Post.

За його словами, наразі Путін використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів. Проте там немає достатньо особового складу та техніки, щоб найближчими тижнями розпочати звідти новий масштабний наступ на Україну.

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– Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, – наголосив Андрій Черняк.

Проте наші війська все одно мають прикривати північну ділянку, щоб у разі чого протистояти ворогу.

– Це також, безумовно, ризик, який ми повинні враховувати, — сказав представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що у Білорусі переміщуються підрозділи, які вже завершили військові навчання, на територію РФ. Однак замість них прибувають нові підрозділи.

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Фото: ГУР МО

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